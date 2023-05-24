Названы имена первых победителей акции «Губернаторский дневник»

20:24, 24 мая 2023, ПАИ

Самое большое количество пятёрок за год среди всех отличников акции получил ученик второго класса школы № 7 имени Виталия Николаевича Пушкарёва в Острове Святослав Васильев, сообщает корреспондент издания «Комсомольская правда в Пскове».

В его дневнике 689 оценок «отлично». Таким образом, он стал новым рекордсменом акции «Губернаторский дневник».

За первый триместр участники вместе заработали 56 503 пятёрок. Победителем среди 2–4-х классов стал третьеклассник Святослав Васильев, ученик МБОУ «СШ № 7 им. В. Н. Пушкарева», получивший за первый триместр 257 пятёрок.

Среди 5–7-х классов победу одержал ученик пятого класса МБОУ «СОШ № 6 им. Героя Советского Союза А. В. Попова» Пётр Давыдов, получивший 204 пятёрки.

Победу среди 8–11-х классов одержала девятиклассница Анастасия Иванова, заработавшая 168 оценок "отлично", обучаясь в МБОУ «СШ № 7 им. В. Н. Пушкарева».

В 2022/2023 учебном году акция «Губернаторский дневник» состоялась в 10-й, юбилейный раз. За весь учебный год участники «Губернаторского дневника» совокупно заработали 146 396 пятёрок. Самой активной школой оказалось МБОУ «СШ № 7 им. В. Н. Пушкарева»: там сразу 26 школьников разных возрастов подали заявки.