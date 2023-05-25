Наконечник стрелы из Смутного времени нашли псковские археологи

08:18, 25 мая 2023, ПАИ

Наконечник стрелы обнаружили псковские археологи при проведении археологических работ на территории объекта культурного наследия ЮНЕСКО «Церковь Михаила Архангела с колокольней». Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Предположительно наконечник изготовлен для польско-литовского или шведского воина.

По другой версии, артефакт может относиться к периоду осады Пскова в 1611 году войском Лжедмитрия III.

Научные изыскания проводятся по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова и Псковской области».