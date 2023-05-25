Наконечник стрелы из Смутного времени нашли псковские археологи
Наконечник стрелы обнаружили псковские археологи при проведении археологических работ на территории объекта культурного наследия ЮНЕСКО «Церковь Михаила Архангела с колокольней». Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».
Предположительно наконечник изготовлен для польско-литовского или шведского воина.
По другой версии, артефакт может относиться к периоду осады Пскова в 1611 году войском Лжедмитрия III.
Научные изыскания проводятся по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова и Псковской области».
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