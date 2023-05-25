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Общество

Наконечник стрелы из Смутного времени нашли псковские археологи

Наконечник стрелы обнаружили псковские археологи при проведении археологических работ на территории объекта культурного наследия ЮНЕСКО «Церковь Михаила Архангела с колокольней». Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее из Telegram-канала АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»

Предположительно наконечник изготовлен для польско-литовского или шведского воина.

По другой версии, артефакт может относиться к периоду осады Пскова в 1611 году войском Лжедмитрия III.

Научные изыскания проводятся по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова и Псковской области».

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