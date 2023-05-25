25,5 млн рублей за сутки собрал марафон «Всё для победы!» в эфире «Соловьёв LIVE»

15:22, 25 мая 2023, ПАИ

Онлайн-марафон на канале «Соловьёв LIVE» в поддержку проекта Народного фронта «Всё для победы!» за сутки собрал 25 543 317 рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе общественного движения.

«Благодарим Владимира Соловьёва, его команду и всех граждан России. На собранные во время марафона деньги мы приобретём и передадим подразделениям на линии боевого соприкосновения 17 дополнительных специальных наборов. Стоимость каждого – около 1 500 000 рублей. В набор входят квадроциклы и «рюкзаки военкора», – рассказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. Подарки в честь годовщины проекта «Всё для победы!» направят в подразделения по всей линии боевого соприкосновения от Херсонской области до ЛНР.

«Состав «рюкзака военкора» мы отбирали вместе с военными журналистами, они непосредственно общаются с бойцами на передовой. Там будут самые нужные вещи: перископ, металлоискатель, тепловизор, монокуляр, мультитул, набор для ухода за оружием, тактическая аптечка, маскировочная сеть, термос, наколенники, налокотники, мощные зарядные устройства и многое другое», – пояснил Михаил Кузнецов.

Член центрального штаба Народного фронта, куратор сборов проекта «Всё для победы!», военный корреспондент ВГТРК Николай Долгачёв помогает бойцам, которые сражаются на территории ЛНР. «Здесь много местных, жителей Донбасса. До этого они были кто шахтёром, кто водителем автобуса, а сейчас стали воинами и давно выполняют боевые задачи. Вопрос технического снаряжения существенно влияет на то, насколько быстро и эффективно такие задачи решаются. На передовой это вопрос жизни и смерти», – отметил он.

По словам военкора, квадроциклы на фронте очень востребованы для мобильного передвижения. «Не для того, чтобы стало комфортнее, красивой жизни на фронте нет, но для того, чтобы бойцы могли эффективнее бить врага, своих ребят вытаскивать», – подчеркнул Николай Долгачёв.

Военный корреспондент, автор Тelegram-канала «Лисицын ZOV-TV» Евгений Лисицын в эфире «Соловьёв LIVE» рассказал, как квадрокоптер с мощным зумом помог одному из казачьих полков. «Наши бойцы штурмовали город Попасную в ЛНР, а в это время на них шли ВСУ с тяжёлой бронетехникой при поддержке БМП. Благодаря квадрокоптеру наши сумели своевременно засечь перемещение противника и поразить технику. Если бы ВСУ успели её применить, погибло бы много людей», - поделился он.

Доброволец из Сербии Деян Берич совместно с Народным фронтом ведёт сбор для бойцов интернациональной бригады. В ней собраны добровольцы из разных стран, в том числе бывшей Югославии и Франции. Он вышел в эфир марафона прямо из машины, по дороге с полигона, где обучает бойцов-иностранцев. «Сначала приезжали ребята, которые хотели вернуть долг русским, которые помогали, когда нам, сербам, было трудно. Сегодня очень много русских хотят сражаться в нашей бригаде. Делаем ещё один батальон. Людей очень много, и есть проблемы: не хватает касок, бронежилетов, квадрокоптеров. Я всё делаю, чтобы ребята это получили, а Народный фронт сильно помогает», – рассказал Деян Берич.

Руководитель молодёжного крыла Народного фронта Владимир Тараненко сам родом из Донецка. Он рассказал о том, что вместе с вещами, техникой часто передают и письма, детские рисунки. «Эмоции парней делают каждую выдачу уникальной. Сама помощь – это только 50 % того, что мы делаем. Вторые 50 % – осознание надёжного и крепкого тыла, большой страны, которая в них верит и ждёт», – делится впечатлениями Владимир Тараненко.

О том, в каких условиях волонтёры привозят груз на передовую, рассказала Анна Ерёменко, руководитель отделения Народного фронта в Луганске: «В июне прошлого года была первая доставка гуманитарной помощи военнослужащим, мы вместе с корреспондентами попали под обстрел. Было очень страшно. Но ребята-военнослужащие буквально грудью нас защищали, успокаивали. Другая выдача была у разведчиков. Командир подразделения потом показал мне, как шлем, который мы передали, спас ему жизнь. По нему отработал снайпер, на шлеме осталась засечка – след от прямого попадания».

Онлайн-марафон в эфире «Соловьёв LIVE» приурочен к годовщине проекта Народного фронта «Всё для победы!». За это время удалось организовать сбор и обеспечить доставку и логистику помощи, приобретённой в рамках разных специальных сборов, в их числе – «Защитникам Отечества», «Врачам на передовой» и многие другие.

Так, Народный фронт помог группе блогеров организовать сбор «Возвращая детство», благодаря которому удалось подготовить к школе 1 300 детей Донбасса, потерявших родителей или ставших инвалидами. «За неполные две недели мы собрали более 11 миллионов рублей, закупили то, что было нужно, и отвезли в Донецк. Одно дело, когда тебе тревожно на расстоянии, другое дело, когда ты сам слышишь артобстрелы. Когда из Москвы попадаешь в такой город в наше время, начинаешь понимать, зачем была начата спецоперация. Мы видели людей, детей. Там люди на улице советуют не ходить по газонам не из-за сохранности травы, а чтобы не наступить на мины «лепесток», - рассказала представитель Народного фронта, блогер Юлия Дубинина.

«За полтора месяца «Сбор военкоров» к годовщине проекта «Всё для победы!» собрал 93 миллиона рублей, еще 25,5 миллиона удалось добавить к этой сумме за сутки онлайн-марафона на канале «Соловьёв LIVE», – подчеркнул руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Подводя итоги марафона в прямом эфире, Михаил Кузнецов также предложил ведущему Владимиру Соловьёву лично доставить комплект помощи бойцам на передовую. «С удовольствием, конечно, с радостью. Cделаю, доставлю!» – пообещал ведущий эфира, журналист Владимир Соловьёв.

Онлайн-марафон закончен, но сбор продолжается. Все россияне могут принять в нем участие, перейдя на сайт pobeda.onf.ru. Информация о сборе размещена во вкладке «Общий сбор военкоров».