В Порховском районе возбуждено дело о коррупции

18:33, 25 мая 2023, ПАИ

Прокуратурой Порховского района проведена проверка соблюдения антикоррупционного законодательства, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки установлено, что в муниципальном бюджетном учреждении культуры в нарушение законодательства о противодействии коррупции и трудового законодательства трудоустроен бывший муниципальный служащий Порховского района.

В связи с этим в отношении руководителя бюджетного учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статье 19.29 КоАП РФ (Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего, либо бывшего государственного или муниципального служащего)

В соответствии с санкцией ст. 19.29 КоАП РФ предусмотрено наказание на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.