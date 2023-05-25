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Общество

В Порховском районе возбуждено дело о коррупции

Прокуратурой Порховского района проведена проверка соблюдения антикоррупционного законодательства, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.  

В ходе проверки установлено, что в муниципальном бюджетном учреждении культуры в нарушение законодательства о противодействии коррупции и трудового законодательства трудоустроен бывший муниципальный служащий Порховского района.   

В связи с этим в отношении руководителя бюджетного учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статье 19.29 КоАП РФ (Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего, либо бывшего государственного или муниципального служащего)  

  В соответствии с санкцией ст. 19.29 КоАП РФ предусмотрено наказание на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

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