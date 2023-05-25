Выпускной вечер состоялся в музыкальной школы в Красногородске
Сегодня, 25 мая, в Красногородской детской музыкальной школе прошёл выпускной, сообщила ПАИ районная газета «Заря».
В честь выпускного в Красногородской детской музыкальной школе состоялся праздничный концерт. В этом году музыкальная школа выпустила двух юных музыкантов по классу фортепиано — Полину Левшакову и Анну Васильеву. В актовом зале прошло торжественное вручение свидетельств об окончании Красногородской детской музыкальной школы выпускницам. Полина Левшакова окончила музыкальную школу с отличием.
В программе концерта прозвучали знакомые многим музыкальные произведения, в том числе патриотические, на фортепиано и баяне. Будем верить, что эти талантливейшие девушки, которые преодолели непростой семилетний путь в музыкальной школе и дошли до конца, сохранят в своих сердцах гармонию музыки и то доброе, что в них заложили педагоги, посвятившие их в мир искусства.
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