Выпускной вечер состоялся в музыкальной школы в Красногородске

19:19, 25 мая 2023, ПАИ

Сегодня, 25 мая, в Красногородской детской музыкальной школе прошёл выпускной, сообщила ПАИ районная газета «Заря».

В честь выпускного в Красногородской детской музыкальной школе состоялся праздничный концерт. В этом году музыкальная школа выпустила двух юных музыкантов по классу фортепиано — Полину Левшакову и Анну Васильеву. В актовом зале прошло торжественное вручение свидетельств об окончании Красногородской детской музыкальной школы выпускницам. Полина Левшакова окончила музыкальную школу с отличием.

В программе концерта прозвучали знакомые многим музыкальные произведения, в том числе патриотические, на фортепиано и баяне. Будем верить, что эти талантливейшие девушки, которые преодолели непростой семилетний путь в музыкальной школе и дошли до конца, сохранят в своих сердцах гармонию музыки и то доброе, что в них заложили педагоги, посвятившие их в мир искусства.

