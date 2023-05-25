Три общественные территории уберут волонтёры в Гдове
В Гдове будут приведены в порядок три общественные территории, сообщили ПАИ в редакции районной газеты «Гдовская заря».
Молодёжный центр Гдовского района в рамках Всероссийской акции «Убери за собой», приуроченной к Невскому международному экологическому конгрессу, 27 мая проведёт субботники.
В планах — уборка территорий набережной реки Гдовки, парка-сквера им. Никитина и парка Победы «Патриот». Сбор участников и выдача инвентаря состоятся 27 мая в 13:00 у памятника Коновницыну.
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