В Гавровском сельском доме культуры в Пыталово делают косметический ремонт
Гавровский сельский дом культуры в Пыталовском районе требует капитального ремонта. Сейчас неравнодушные жители деревни своими силами проводят косметический ремонт. Об этом сообщает группа «Подслушано Гавры» в соцсети «ВКонтакте».
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Фото: Ольга Быстрова
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Фото: Ольга Быстрова
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Фото: Ольга Быстрова
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Фото: Ольга Быстрова
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Фото: Ольга Быстрова
Ремонт сделан внутри Дома культуры, а также произведено окрашивание фасада здания.
Как отмечено в группе, все расходы на себя взял один из жителей деревни Андрей Ковшов, а молодёжь села принимала активное участие в работах.
В данный момент недокрашена крыша, впереди ещё планируется ремонт веранды здания. Из проделанных работ произведена замена пола, воссозданы стены внутри зала и окрашен фасад.
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