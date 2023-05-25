В Гавровском сельском доме культуры в Пыталово делают косметический ремонт

22:52, 25 мая 2023, ПАИ

Гавровский сельский дом культуры в Пыталовском районе требует капитального ремонта. Сейчас неравнодушные жители деревни своими силами проводят косметический ремонт. Об этом сообщает группа «Подслушано Гавры» в соцсети «ВКонтакте».



Фото: Ольга Быстрова



Фото: Ольга Быстрова



Фото: Ольга Быстрова



Фото: Ольга Быстрова



Фото: Ольга Быстрова









Ремонт сделан внутри Дома культуры, а также произведено окрашивание фасада здания.

Как отмечено в группе, все расходы на себя взял один из жителей деревни Андрей Ковшов, а молодёжь села принимала активное участие в работах.

В данный момент недокрашена крыша, впереди ещё планируется ремонт веранды здания. Из проделанных работ произведена замена пола, воссозданы стены внутри зала и окрашен фасад.