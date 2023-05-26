Завершается подготовка проектной документации для нового Дворца бракосочетания в Острове

08:51, 26 мая 2023, ПАИ

Завершается подготовка проектной документации для нового Дворца бракосочетания в Парке Победа в Острове, сообщили ПАИ в комитете юстиции Псковской области.

Подрядчик подготовил дизайн-проекты интерьеров и экстерьеров, а также некоторые разделы проектной документации. Готовая проектная документация будет разработана в объеме достаточном для проведения работ по капитальному ремонту объекта под «ключ» и сдачи его в эксплуатацию.