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Политика

На 35% выросли доходы бюджета Пскова

Бюджет Пскова в 2022 году составил более 9,3 млрд рублей. По сравнению с 2021 годом доходы выросли почти на 35 %. Об этом заявил глава города Борис Елкин, выступая с отчётом на 11-й сессии Псковской городской Думы седьмого созыва сегодня, 26 мая, передает корреспондент ПАИ.

Он отметил, что налоговые и неналоговые доходы составили 2,2 млрд рублей, или около 24 %.

«Эти показатели были достигнуты благодаря системной работе администрации с правительством Псковской области, а также при поддержке губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова, что помогло привлечь дополнительное финансирование из областного и федерального бюджетов», – подчеркнул Борис Елкин.

Глава города также отметил, что реализация национальных проектов является приоритетным направлением социально-экономического развития страны, региона и Пскова. «В прошлом году на эти цели направлено 2,3 млрд рублей. Кассовое исполнение на конец года составило 99,99 %», – заключил глава Пскова.

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