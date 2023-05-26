В эфир вышел 114-й выпуск «Псковского телеграма»

18:05, 26 мая 2023, ПАИ

114-й выпуск «Псковского телеграма» вышел в эфир сегодня, 26 мая.

На этой неделе в Псковской области были зафиксированы новые случаи вандализма, в том числе с участием животных. Из хороших новостей: в Пскове наконец появится новый фонтан, да ещё какой! Тем временем глава Пскова Борис Елкин чётко и по существу отчитался о работе городской администрации. Игорь Романов от «Партии Роста» всё ещё не исключает «зашнуровку» региона на выборах, но эксперты настроены куда более реалистично. Об этом, а также о новых кадровых назначениях, куклах на руку, клещах и осах — в новом, 114-м выпуске «Псковского телеграма».

«Псковский телеграм» — еженедельная программа о самом интересном и обсуждаемом в Telegram-пространстве. Выпуски проекта выходят в свет по пятницам в 18:00 на сайте ПАИ, в группе агентства в соцсети «ВКонтакте», а в 18:30 — в эфире телеканала «Первый Псковский».