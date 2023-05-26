«Единая Россия» проведёт марафон «Сила России» с участием известных спортсменов

20:48, 26 мая 2023, ПАИ

С 1 июня по 12 августа «Единая Россия» вместе с Минспорта, ДОСААФ, спортивными федерациями организует мероприятия по всей стране с участием известных спортсменов. Об этом сообщает сайт er.ru.

«Единая Россия» проведёт в регионах бесплатные занятия в спортивных центрах, групповые занятия, мастер-классы, массовые зарядки с чемпионами и сдачу норм ГТО. Штабы общественной поддержки партии откроют площадки для пожилых людей, где с ними также будут заниматься тренеры. Участие в спортивном марафоне смогут принять и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Инициативу поддерживает более тысячи некоммерческих организаций, сообщила на первом заседании оргкомитета марафона председатель Совета сторонников партии «Единая Россия» Ольга Занко.

Партнёрами марафона стали «Молодая Гвардия Единой России», Российская федерация самбо, Российский союз спортсменов, Союз национальных и неолимпийских видов спорта, Ассоциация операторов фитнес-индустрии России, ДОСААФ, Всероссийское общество инвалидов, «Юнармия».

«1 июня — в День защиты детей — мы сделаем акцент на детском спорте. 12 июня проведём тренировки и мастер-классы по национальным и неолимпийским видам спорта, площадки партпроекта «Zа самбо». 24 июня, в День молодёжи, хотим сделать акцент на нормах ГТО, 8 июля — на семейных видах спорта, провести мероприятия в военных городках, с семьями мобилизованных. 20 июля — Международный день шахмат. С 24 по 31 июля предлагаем сделать неделю инклюзивных тренировок. Закончится марафон 12 августа, в День физкультурника, большим спортивным мероприятием», — рассказала она.

В марафоне сможет принять участие любой желающий. Тренировки и лекции профессиональных спортсменов будут доступны и онлайн.

«Для участия в марафоне с 1 июня нужно зарегистрироваться на сайте sila-rossii.er.ru», — сообщил председатель оргкомитета марафона, многократный чемпион Олимпийских игр, мировых и европейских соревнований, сенатор Александр Карелин.

На интерактивной карте сайта с 1 июня можно будет выбрать понравившуюся площадку, посмотреть, есть ли возможность посетить её с ребёнком, оборудована ли она для инклюзивного спорта. После регистрации на тренировку на электронную почту придёт билет с уникальным номером участника и QR-кодом. Он является подтверждением бронирования места на мероприятии. Уникальный номер даёт возможность получить приз.

Замминистра спорта Андрей Фёдоров отметил, что в Минспорта поддерживают проведение марафона и готовы включить его в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий.

«Особую значимость марафону придаёт то, что серьёзное внимание уделяется молодёжи и членам семей военнослужащих, мобилизованных, находящихся в зоне СВО. Забота о них — важнейшая задача, стоящая перед всеми органами власти, общественными структурами», — отметил он.

«В Псковской области в мероприятиях, которые пройдут во время Всероссийского спортивного марафона «Сила России», будет задействовано не менее 15 открытых и закрытых площадок, и количество желающих принять участие в акции растёт», — рассказал региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее» в Псковской области, председатель регионального Совета сторонников «Единой России» Игорь Дитрих.

Цель марафона — популяризация здорового образа жизни и физической активности. В регионе планируют привлечь к участию в акции титулованных спортсменов из Псковской области.

«В ходе марафона летом они проведут открытые тренировки в парках, помогут подросткам сделать правильный выбор в пользу здорового образа жизни и поделятся секретами спортивного мастерства. Могу назвать одного из известных спортсменов нашего региона, который уже дал согласие на участие в летнем марафоне. Это наш земляк, великолучанин Владимир Владимиров, чемпион мира по самбо среди студентов, чемпион России по дзюдо, двукратный победитель командного Кубка Европы по дзюдо. Он и его ученики проведут мастер-классы, показательные выступления по боксу и самбо», — подчеркнул Игорь Дитрих.

Старт акции намечен на 1 июня. Завершится марафон в День физкультурника, 12 августа.

В сентябре «Единая Россия» подведёт итоги марафона.