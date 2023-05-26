Административное здание нефтепровода повреждено в результате взрыва в Невельском районе

09:50, 27 мая 2023, ПАИ

Административное здание нефтепровода повреждено в результате взрыва в Невельском районе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Сегодня рано утром в результате взрыва повреждено административное задание нефтепровода вблизи деревни Литвиново Невельского района. Пострадавших нет. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы», — написал Михаил Ведерников.

Он отметил, что подробности будут позже.