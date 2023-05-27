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Общество

Псковский «Кванториум» занял три призовых места на всероссийской ярмарке проектов

На всероссийской ярмарке технологических проектов Expo-TECH Junior в трех номинациях одержали победу обучающиеся детского технопарка «Кванториум Псков». Всего на конкурсе было шесть номинаций, а работы представляли конкурсанты из 36 субъектов страны, прислав на оценку более 300 проектов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Кванториум Псков».

Фото здесь и далее: пресс-служба «Кванториум Псков»

В номинации «Аэрокосмическое направление» лучшим стал проект «Взгляд в прошлое! Археология и современные методы фиксации». «Кванторианцы» вместе с педагогами «Кванториума» и сотрудниками археологического центра Псковской области с помощью современного оборудования определяли местонахождение утраченных церквей - «Церковь Евфимия Великого» и «Церковь Богоявления в Бродах». Эта работа помогает обеспечить их сохранность при проведении земельных работ. Авторами стали Алена Ильина, Константин Голобородько, Анна Макар, Анастасия Мохова и наставник - Анастасия Алмазова.

Страница проекта: http://expotechjunior.ru/razvedraskopa

Еще одну победу принесла разработка «Антибактериальное покрытие с добавлением наночастиц серебра». «Кванторианки» Зоя Малова и Анастасия Ануфриева под руководством наставника Александра Цветкова разрабатывали антибактериальный чехол для телефона. 

«Идея этого проекта родилась во время пандемии, но и сегодня она продолжает быть актуальной. Ведь на наших смартфонах скапливается огромное количество бактерий», - сказал руководитель проекта Александр Цветков. 

Страница проекта: http://expotechjunior.ru/page36445579.html

Работа Екатерины Ильиной и ее наставника Виктории Зарецкой стала лучшей в треке «Промышленный дизайн и инжиниринг». Разработка представляет собой интерактивное пособие для рефлексии - финального или промежуточного обсуждения итогов работы в команде.

Страница проекта: http://expotechjunior.ru/page36444529.html

Всего на конкурсе псковский «Кванториум» представил 13 проектов. Со всеми разработками можно ознакомиться здесь: http://expotechjunior.ru/pskov

 Мероприятие организовано детским технопарком «Кванториум» города Томска и ТОДОО «Хобби-Центр». Проект «Всероссийская ярмарка технологических проектов: рынок для молодых лидеров» реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов и Федерального центра дополнительного образования.

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