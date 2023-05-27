Владимир Путин учредил в России орден Гагарина

17:32, 27 мая 2023, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин учредил в России новую награду – орден Гагарина. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно статуту, орденом Гагарина награждаются граждане РФ за успешное выполнение пилотируемого космического полёта, программы пилотируемого космического полёта по исследованию, освоению, использованию космического пространства; за выдающиеся заслуги в организации и успешной реализации космического полета, программы космического полёта по исследованию, освоению использованию космического пространства; за выдающиеся заслуги в реализации государственной политики в области космической деятельности, в том числе в интересах обороны и безопасности России; за выдающиеся заслуги в разработке, производстве, испытании и безаварийной эксплуатации ракетно-космической техники, создании и внедрении новых технологий и проведении эффективных научных исследований; за большие заслуги в подготовке научных и инженерно-технических кадров».

Орденом могут быть награждены иностранные граждане за сотрудничество с Россией в области исследования и использования космоса, а также коллективы организаций за высокие достижения в развитии отечественной космонавтики.