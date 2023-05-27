Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Владимир Путин учредил в России орден Гагарина

Президент РФ Владимир Путин учредил в России новую награду – орден Гагарина. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно статуту, орденом Гагарина награждаются граждане РФ за успешное выполнение пилотируемого космического полёта, программы пилотируемого космического полёта по исследованию, освоению, использованию космического пространства; за выдающиеся заслуги в организации и успешной реализации космического полета, программы космического полёта по исследованию, освоению использованию космического пространства; за выдающиеся заслуги в реализации государственной политики в области космической деятельности, в том числе в интересах обороны и безопасности России; за выдающиеся заслуги в разработке, производстве, испытании и безаварийной эксплуатации ракетно-космической техники, создании и внедрении новых технологий и проведении эффективных научных исследований; за большие заслуги в подготовке научных и инженерно-технических кадров».

Орденом могут быть награждены иностранные граждане за сотрудничество с Россией в области исследования и использования космоса, а также коллективы организаций за высокие достижения в развитии отечественной космонавтики.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 мая 2023

Уже более четырёх тысяч человек посетили гастрономический фестиваль «Моя еда» в Пскове
27 мая 2023

Псковский «Кванториум» занял три призовых места на всероссийской ярмарке проектов
27 мая 2023

Псковские библиотекари протестировали нейросеть на знание литературы
27 мая 2023

Первые спортивные автомобили стартовали на ралли «Уралхим Псков – 2023»
27 мая 2023

Более 100 псковичей приняли участие в мастер-классе по приготовлению хинкала
27 мая 2023

Победителей конкурса «Лучший по профессии» определили в Псковском УМВД
27 мая 2023

Стартовал первый день ралли «Уралхим Псков – 2023»
27 мая 2023

Представители народов сето проведут мастер-классы на гастрофестивале в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...