МВД России объявило в розыск американского сенатора Грэма

09:32, 29 мая 2023, ПАИ

МВД России объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма. Об этом сообщает ТАСС.

«Грэм Линдси Олин, американец, 9 июля 1955 года рождения, разыскивается по статье УК», – приводит издание сообщение из базы ведомства.

Напомним, что 28 мая председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний американского сенатора об убийстве россиян.

Ранее сообщалось, что в интернете появилось видео, на котором Грэм во время встречи с Зеленским в Киеве заявил, что «русские умирают», подчеркнув при этом, что США «ещё никогда не тратили деньги так удачно».