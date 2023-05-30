Около 40 млн рублей грантовой поддержки получат псковские аграрии по итогам конкурса «Агростартап»

18:06, 29 мая 2023, ПАИ

В Псковской области определены победители конкурсного отбора на предоставление гранта «Агростартап». С помощью господдержки в регионе реализуют восемь проектов создания и развития крестьянского хозяйства, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства области.

В этом году на грантовую поддержку проектов – победителей «Агростартапа» в регионе предусмотрено около 40 млн рублей. При этом размеры выплат на проекты разведения крупного рогатого скота мясного или молочного направления увеличены до 7 млн рублей (до 8 млн рублей в случае внесения части средств в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива), на проекты в иных видах сельскохозяйственной деятельности – до 5 млн рублей (до 6 млн рублей в случае внесения части средств в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива).

В этом году в конкурсном отборе участвовало 28 проектов сельхозпроизводителей из 12 районов области по направлениям животноводства, овощеводства, садоводства, цветоводства, птицеводства и рыбоводства.

Начиная с 2019 года такой мерой господдержки уже воспользовалось 25 начинающих аграриев. Объём финансирования мероприятий составил более 80 млн рублей.

Программа «Агростартап» – это возможность получить от государства на безвозмездной основе финансовую поддержку на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. Грантополучатели обязуются своевременно освоить грантовые средства, в течение пяти лет вести хозяйственную деятельность и создать новые рабочие места.