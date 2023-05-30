Губернатор поздравил сотрудников и ветеранов регионального погрануправления с 105-летием войск

18:45, 29 мая 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил командование, личный состав, сотрудников и ветеранов Пограничного управления ФСБ России по Псковской области с 105-й годовщиной образования пограничных войск.

«Сегодня у рубежей нашего Отечества складывается непростая обстановка. На вас возложена большая ответственность за спокойствие и благополучие наших граждан. Уверен, вы сделаете всё возможное, чтобы сохранить неприкосновенность границ нашего государства. Выражаю признательность ветеранам пограничной службы, чьи заложенные боевые традиции сегодня достойно продолжает молодое поколение воинов-пограничников», — отметил Михаил Ведерников.

Глава региона выразил пограничникам благодарность от имени всех жителей Псковской области и от себя лично за ратный труд и беззаветное служение России, а также пожелал крепкого здоровья, бодрости духа, счастья и благополучия.