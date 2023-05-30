Интерактивные площадки будут работать на встрече воздухоплавателей в Великих Луках

11:26, 30 мая 2023, ПАИ

В рамках открытия 27-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках 12 июня будут работать разнообразные интерактивные площадки, расположенные в шаговой доступности от Летней эстрады. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Великих Лук.

Вблизи краеведческого музея города будут расположены:

– Лофт-игра «Культурный код города» – это напольная игра с самым большим интерактивным пространством, в ходе которой игроки шаг за шагом знакомятся с достопримечательностями и культурными событиями Великих Лук;

– «Полевая кухня», организованная благотворительным фондом «Сыны Отечества». Здесь гости смогут оценить вкус борща «Великолучаночка», изготовленного по специальному рецепту. На этой же площадке любой желающий сможет принять участие в изготовлении маскировочных сетей и блиндажных свечей. Все изготовленные материалы будут направлены в зону СВО;

– «Мега-раскраска», посвящённая воздухоплаванию и Великим Лукам. В этой самой большой раскраске каждый сможет нарисовать свой уникальный аэростат;

– Также в рамках праздника более 30 мастеров декоративно-прикладного искусства представят свои оригинальные изделия и сувенирную продукцию ручной работы.