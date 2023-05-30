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Общество

Россельхозбанк увеличил финансирование псковских сельхозпроизводителей на 13%

О том, какую помощь аграриям Псковской области оказывает Россельхозбанк, рассказал на круглом столе в медиацентре ПАИ директор Псковского регионального филиала банка Дмитрий Алемасов.

На фото Дмитрий Алемасов

«В первом квартале этого года агропромышленному комплексу Псковского региона мы выдали 713 млн рублей, что на 13 % больше, чем за аналогичный период минувшего. Наибольший объем поддержки был направлен аграриям региона, которые занимаются растениеводством и животноводством», - рассказал гость медиацентра.

В 2022 году индекс производства продукции сельского хозяйства составил 110,2 % – это значит, что по сравнению с предыдущим годом аграрии произвели на 10,2 % сельхозпродукции больше. Российские растениеводы собрали рекордные урожаи зерновых (157,7 млн тонн) и масличных (29,1 млн тонн). Рекордный результат показал также и тепличный бизнес (1,6 млн тонн).

Также Дмитрий Алемасов отметил, что Россельхозбанк продолжает выдавать деньги на сезонно-полевые работы и обеспечивает инвестиционные кредиты несмотря на внешние вызовы.

«Мы видим, что не вся техника и запчасти к ней у нас есть, и не всю технику мы можем привезти и оплатить в рамках работы наших финансовых институтов, – пояснил Дмитрий Алемасов, констатируя, что европейская техника уходит с наших рынков. – На данном этапе проводится большая работа по импортозамещению».

Также он подчеркнул, что псковские аграрии переключаются на других производителей, причём в их числе есть компании, которые перед покупкой дают возможность испытать технику в полевых условиях.

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