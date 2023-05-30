Из центра Риги убрали памятник Пушкину

12:09, 30 мая 2023, ПАИ

В Риге перенесли памятник русскому поэту Александру Пушкину, сообщает сайт Delfi.

Памятник перенесли из парка Кронвальда на склад, чтобы позднее передать его музею Союза художников Латвии для хранения и будущей экспозиции.

В 2009 году рижский совет по сохранению и развитию исторического центра и латвийская государственная инспекция по защите памятников культуры не согласовали размещение скульптуры в парке, рекомендовав перенести её в другое место. 3 марта 2023 года совет по памятникам Рижской думы высказался за перенос памятника, а в апреле идею его перемещения поддержала думская коалиция.

Ранее правящий блок Рижской думы согласился с инициативой о сносе скульптуры Пушкина в столице Латвии. Её демонтаж при этом обосновывался необходимостью предотвратить собрание людей рядом с памятником в День Победы.