Новые меры поддержки участников СВО начали работать в России

12:32, 30 мая 2023, ПАИ

В России начали работать новые нормы, направленные на поддержку участников СВО и их семей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Участники спецоперации из числа детей-сирот получат жильё от государства в приоритетном порядке, а семьи военнослужащих, направленных в зону СВО и за пределы России, смогут продолжать пользоваться служебным жильём по прежнему месту службы. Наши защитники должны быть уверены, что получат всю полагающуюся им помощь, а их семьи ни в чём не будут нуждаться», – заявил председатель Госдумы.

Другой закон обеспечит своевременное получение средств региональными бюджетами. «Принятые поправки позволят оперативно перечислять НДФЛ в региональные и местные бюджеты. Благодаря этому они смогут более эффективно распоряжаться деньгами, стабильно и равномерно финансировать свои обязательства», – отметил Вячеслав Володин.