День открытых дверей проведут в псковском центре туризма 2 июня

13:09, 30 мая 2023, ПАИ

В честь своего дня рождения Центр туризма и творческих индустрий Пскова приглашает на день открытых дверей. Праздник состоится 2 июня на Георгиевской, 4, сообщил в своём телеграм-канале глава города Борис Елкин.

Гости узнают историю старинного дома Беклешова, попробуют свои силы в изготовлении эстампа, станут участниками исторического квеста «По следам Александра Невского», а также открытия персональной выставки художника Сергея Руднева «Цветы жизни». Атмосферу праздника дополнит музыкант из Санкт-Петербурга Денис Кириллов. На блошином рынке и в ремесленных рядах можно будет найти уникальные товары ручной работы и винтажные изделия.

Вход на все мероприятия бесплатный. Для участия в экскурсиях надо записаться по телефону 29-01-01.