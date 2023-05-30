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Общество

Четырнадцатилетнюю девочку разыскивают в Псковской области

Пропавшую четырнадцатилетнюю девочку разыскивают в Псковской области, сообщает великолукский поисковый отряд «След».

Фото здесь и далее: группа "Поисковый отряд "След" Великие Луки" в соцсети "ВКонтакте"

Полина Стабровская ушла с улицы Сибирцева в Великих Луках 29 мая около 11:00. До настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Последний раз она была одета примерно так же, как на второй фотографии: светлые джинсы, белые кеды, сверху бежевая толстовка с капюшоном. Предположительно, пропавшая может находиться в районе улиц Дружбы, Гоголя или Герцена.

Тем, кому известна какая-либо информация о местонахождении девушки, просьба сообщить сотрудникам полиции по телефону 02 либо в поисковый отряд «След» 8 (911) 376-76-76.

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