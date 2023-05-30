Четырнадцатилетнюю девочку разыскивают в Псковской области

13:12, 30 мая 2023, ПАИ

Пропавшую четырнадцатилетнюю девочку разыскивают в Псковской области, сообщает великолукский поисковый отряд «След».

Полина Стабровская ушла с улицы Сибирцева в Великих Луках 29 мая около 11:00. До настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Последний раз она была одета примерно так же, как на второй фотографии: светлые джинсы, белые кеды, сверху бежевая толстовка с капюшоном. Предположительно, пропавшая может находиться в районе улиц Дружбы, Гоголя или Герцена.

Тем, кому известна какая-либо информация о местонахождении девушки, просьба сообщить сотрудникам полиции по телефону 02 либо в поисковый отряд «След» 8 (911) 376-76-76.