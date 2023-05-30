Названы причины всплеска инфекционных заболеваний и простуд в Псковской области

13:50, 30 мая 2023, ПАИ

Температурные перепады в Псковской области стали причиной роста заболевших простудой и инфекциями среди жителей региона, пояснила кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Елена Аверьянова в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды в Пскове».

«Нестабильная погода влияет на состояние здоровья очень многих людей, особенно имеющих хронические заболевания. Большие дневные и ночные температурные перепады - тоже значимая нагрузка на иммунную систему. Поэтому майское повышение инфекционной заболеваемости - следствие текущего весеннего подъема ротавирусной инфекции и результат неустойчивой погоды», – объяснила врач.

По её словам, чаще всего на фоне вирусов обостряются хронические стрептококковые и стафилококковые инфекции лор-органов, а в случае ротавируса – заболевания желудочно-кишечного тракта, связанные с синдромом избыточного роста бактерий в кишечнике.

«Особенностью таких болезней является быстрое прогрессирование без адекватной терапии. Из-за этого очень актуально раннее противовирусное лечение ОРВИ, чтобы не допустить активации скрытых бактериальных инфекций», – подытожила специалист.