Кафедра философии и теологии ПсковГУ ведёт набор на обучение по программе переподготовки

22:53, 31 мая 2023, ПАИ

Набор на обучение по программе профпереподготовки ведёт кафедра философии и теологии ПсковГУ. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ рассказала доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой теологии ПсковГУ Марина Манойлова.

На базе кафедры философии и теологии ПсковГУ реализуется программа профессиональной переподготовки «Православное богословие». Обучающиеся познакомятся с такими дисциплинами, как сектоведение, экзегетика Священного Писания Нового Завета, введение в Священное Писание Ветхого Завета, история древней христианской церкви, история Русской православной церкви, нравственное богословие, литургика, догматика.

В настоящее время ведётся набор группы, программу планируется открыть в октябре этого года. Занятия будут проходить с 17:30 до 20:30. Обучение платное. За восемь выпусков программу профпереподготовки «Православное богословие» прошли 74 человека.

Отмечается, что программа может быть полезна для экскурсоводов, чтобы дополнить теоретические знания о святынях Псковской земли. Кроме того, преподаватели школ после прохождения курса смогут преподавать основы православной культуры или основы духовно-нравственной культуры народов России.

По окончании обучения слушатели получают диплом о профессиональной переподготовке. Желающим пройти обучение необходимо предоставить следующий перечень документов в распечатанном виде на кафедру философии и теологии (улица Поземского, 6, аудитория № 108п):

– копию СНИЛС;

– копию диплома об образовании;

– копию документа о смене фамилии (если фамилии в паспорте и дипломе отличаются);

– заявление (на кафедре философии и теологии);

– согласие на обработку персональных данных (на кафедре философии и теологии);

– договор в двух экземплярах (на кафедре философии и теологии);

– чек об оплате первого взноса.

С вопросами о поступлении можно обратиться к доктору психологических наук, доценту Марине Манойловой по телефону 8-911-890-14-48.