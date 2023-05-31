Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как обследуют новорождённых псковичей в Перинатальном центре, рассказала специалист

Как обследуют новорождённых псковичей в Перинатальном центре, какие заболевания способен выявить неонатальный скрининг и какие тяжёлые случаи встречаются в медпрактике, рассказала начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения комитета по здравоохранению Псковской области Любовь Варфоломеева на пресс-конференции в медиацентре правительства Псковской области.

На фото Любовь Варфоломеева. Фото ПАИ

«Я хочу начать с того, что Перинатальный центр у нас новый, он открылся в 2019 году и построен по последнему слову техники. Он оснащён самым современным оборудованием. И неонатальный скрининг проводится уже более десяти лет. До 1 января 2023 года обследование было, но оно проводилось на пять наследственных врожденных заболеваний, а с 1 января к пяти заболеваниям прибавилось 36 нозологий – орфанные заболевания и тяжёлые жизнеугрожающие состояния», – сказала врач. 

Она также отметила, что зачастую прогноз для выздоровления людей с такими патологиями неблагоприятный. Цель диагностики и раннего выявления заболеваний – начать раннее лечение и уменьшить число случаев инвалидизации детей. По словам специалиста, с 1 января в Перинатальном центре обследовано более 95 % родившихся детей. Оставшиеся 5 % не обследованы по причине того, что существуют противопоказания на их скрининг сразу после рождения, они будут обследованы позже. Кроме того, в редких случаях родители или законные представители ребёнка не дают согласие на проведение процедуры.

С фондом «Круг добра», помогающим детям в борьбе с редкими, тяжёлыми – орфанными заболеваниями, Перинатальный центр сотрудничает с 2021 года. Сейчас 40 человек имеют диагнозы: часть детей проходит лечение за счёт средств федерального бюджета в рамках программы «Высокозатратные нозологии». Через фонд «Круг добра» на данный момент получают лечение 19 детей. Препараты для таргетной терапии этих заболеваний дорогие. И даже очень дорогие. Часть из них не зарегистрирована на территории РФ», – отметила Любовь Варфоломеева.

Врач привела пример, что на данный момент на одного ребёнка поданы документы для обеспечения лекарственным препаратом через фонд «Круг добра». Стоимость препарата оценивается более чем в 100 миллионов рублей.

Дети проходят специальную терапию за счёт бюджета с такими непростыми диагнозами, как спинально-мышечная атрофия, миодистрофия Дюшенна, гипер-IgD-синдром, ахондроплазия, муковисцидоз.

«Эти заболевания есть и будут. Хорошо, что дети с момента постановки диагноза могут получать лечение», – заключила Любовь Варфоломеева.

Отметим, фонд «Круг добра» создан по указу президента РФ Владимира Путина 5 января 2021 года. Фонд помогает детям в борьбе с редкими, тяжёлыми – орфанными заболеваниями, закупая дорогостоящие ещё не зарегистрированные препараты, а также финансируя инновационные методы лечения. Финансирование фонда происходит за счёт повышенного НДФЛ для граждан с доходами свыше 5 млн рублей в год.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













31 мая 2023

В Новоржеве завершили благоустройство площади Победы
31 мая 2023

Цены на молоко и борьбу с борщевиком обсудил экономический комитет Псковского облсобрания
31 мая 2023

Спектакль «Казаки в Париже» покажут на Днях пушкинской поэзии и русской культуры
31 мая 2023

Ирина Иванова – о несогласных с дизайн-кодом предпринимателях: Вывески всё равно придётся сменить
31 мая 2023

Псковичам рассказали, когда фонтан в дендропарке заработает в прежнем режиме
31 мая 2023

Как долго длится сезон окрошки, рассказал псковский эксперт
31 мая 2023

Студенты ПсковГУ заняли призовые места на всероссийской студвесне
31 мая 2023

Разработка проекта крупной городской велосети завершается в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...