Развитие детского здравоохранения в регионе обсуждают в медиацентре правительства Псковской области

11:04, 31 мая 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая развитию детского здравоохранения в регионе, проходит в медиацентре правительства Псковской области.

Что такое расширенный неонатальный скрининг и для чего он нужен, какие инфраструктурные изменения происходят в детских поликлиниках, какая высокотехнологичная медицинская помощь оказывается псковским детям, как дети с сахарным диабетом обеспечены лекарствами, как в регионе поддерживается здоровье детей с редкими заболеваниями?

Об этом расскажет начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения комитета по здравоохранению Псковской области Любовь Варфоломеева.