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Общество

Руководитель центра «IT-куб. Псков» – о кибербезопасности: Важно постоянно напоминать о ней

О важности постоянных напоминаний детям о кибербезопасности в интернете рассказал в беседе с корреспондентом ПАИ руководитель центра цифрового образования «IT-куб. Псков» Олег Смирнов.

Фото центра цифрового образования «IT-куб. Псков»

Он объяснил, что в каждой школе на уроках информатики важно рассказывать детям о кибербезопасности, так как им нужно знать и понимать, как поступить в той или иной ситуации. «Потому что даже взрослые, бывает, поступают неправильно и выкладывают в интернет свои данные. Важно постоянно напоминать об этом», — сказал Олег Смирнов.

Он рассказал, что в центре «IT-куб. Псков» есть направление «цифровая гигиена и работа с большими данными».

«Мы в этой программе рассказываем о том, как устанавливать сложные пароли и регулярно их менять, о том, что нужно делать резервные копии данных, что нельзя делиться слишком личной информацией в социальных сетях и других источниках, что важно проверять историю своих финансовых операций, если есть онлайн-банки и прочее. Также нужно следить за тем, какая информация о вас появляется в интернете, и важно регулярно обновлять программное обеспечение», — отметил Олег Смирнов.

Такие занятия проводится для школьников 9–10-х классов. Помимо получения теоретических знаний о безопасности в интернете, ребята также занимаются практической частью — работой с большими данными.

«Есть у нас ещё направление «системное администрирование» — это всё, что касается «железа», программного обеспечения и операционных систем. Там тоже изучается информация об антивирусах, о том, какие операционные системы более подвержены вирусам, какие менее, а также об установке этих операционных систем», — рассказал Олег Смирнов.

Он отметил, что когда дети приходили на занятия, они уже знали какие-то вещи на тему кибербезопасности, так как сами столкнулись с нехорошим опытом. Однако Олег Смирнов уточнил, что в настоящий момент эта программа временно находится на паузе по причине отсутствия достаточного количества желающих. Как только появится потребность в этой программе, то «IT-куб. Псков» с радостью её возобновит, заключил руководитель центра.

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