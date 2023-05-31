О программе в день закрытия встречи воздухоплавателей в Великих Луках рассказали организаторы

15:35, 31 мая 2023, ПАИ

О программе в день закрытия 27-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках рассказали организаторы. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

17 июня всех великолучан и гостей ждёт обширная программа на Летней эстраде и в Великолукской крепости.



В 16:00 состоится финал открытого творческого конкурса по исполнению стихов А. С. Пушкина «Живое пушкинское слово» (Летняя эстрада). В 18:00 пройдёт гала-концерт конкурса эстрадного вокала «Многоголосье-2023». Сразу после окончания гала-концерта с 20:00 до 22:00 будет проходить фестиваль молодёжной музыки Offline.



С 21:30 до 23:00 - ночное свечение аэростатов, которое в этом году переместится в Великолукскую крепость. Украшением свечения аэростатов станет файер-шоу от гостей из Смоленска в 22:00.