Городской пляж Пскова готов к купальному сезону

23:43, 31 мая 2023, ПАИ

Городской пляж Пскова готов к купальному сезону, сообщил в своём телеграм-канале глава города Пскова Борис Елкин.

Водолазы обследовали дно акватории пляжа. Подрядчик рекультивировал песок, скосил траву и убрал мусор. Пляж оборудован раздевалками, скамейками, урнами, биотуалетами и контейнерами для отходов, установлены ограничительные буйки.

Всё лето на пляже будет работать спасательный пост. Спасатели будут дежурить ежедневно с 10:00 до 22:00.

«Осталось пожелать псковичам хорошей летней погоды», — подытожил Борис Елкин.