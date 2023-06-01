Городской пляж Пскова готов к купальному сезону
Городской пляж Пскова готов к купальному сезону, сообщил в своём телеграм-канале глава города Пскова Борис Елкин.
Водолазы обследовали дно акватории пляжа. Подрядчик рекультивировал песок, скосил траву и убрал мусор. Пляж оборудован раздевалками, скамейками, урнами, биотуалетами и контейнерами для отходов, установлены ограничительные буйки.
Всё лето на пляже будет работать спасательный пост. Спасатели будут дежурить ежедневно с 10:00 до 22:00.
«Осталось пожелать псковичам хорошей летней погоды», — подытожил Борис Елкин.
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