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Общество

Городской пляж Пскова готов к купальному сезону

Городской пляж Пскова готов к купальному сезону, сообщил в своём телеграм-канале глава города Пскова Борис Елкин. 

Водолазы обследовали дно акватории пляжа. Подрядчик рекультивировал песок, скосил траву и убрал мусор. Пляж оборудован раздевалками, скамейками, урнами, биотуалетами и контейнерами для отходов, установлены ограничительные буйки.

Всё лето на пляже будет работать спасательный пост. Спасатели будут дежурить ежедневно с 10:00 до 22:00.

«Осталось пожелать псковичам хорошей летней погоды», — подытожил Борис Елкин.

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