Международная конференция «Москва – третий Рим» завершилась в Псковской области

23:50, 31 мая 2023, ПАИ

С 28 по 31 мая в Пскове и Спасо-Елеазаровском монастыре проходила IX Международная научная конференция «Москва – третий Рим», посвящённая 500-летию посланий старца Филофея. Об этом сообщили в телеграм-канале «Юнеско Псков».

В рамках конференции обсуждались вопросы об истоках российской государственности и её конкретно-исторических формах на разных этапах развития, о древних и средневековых державах предшествующих эпох, о понятии translatio imperii, выраженном, в частности, в политеме «Москва – третий Рим».

Мероприятие объединило специалистов, работающих над проблемами отечественной истории — над политическими и социальными аспектами прошлого, его духовной составляющей и материальными проявлениями в искусстве и археологии.

В конференции принял личное участие доктор социологических и политических наук, директор института «Царьград» Александр Дугин.

В завершающий день мероприятия с докладом «Храмы псковской архитектурной школы — наследники византийских традиций» выступила Мария Лисенкова, заместитель директора научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры, руководитель службы управления объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Доклад был посвящён восемнадцати особо ценным объектам культурного наследия, находящимся в Пскове, влиянию византийских традиций на псковскую архитектуру, истории псковских памятников. Особое внимание было уделено церкви Успения Пресвятой Богородицы в Мелетове — памятнику, который достоин стать частью фрескового ансамбля Пскова и войти в список особо ценных объектов культурного наследия Российской Федерации.