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Общество

Почти 170 тысяч обращений псковичей к губернатору отработано за пять лет

Почти 170 тысяч обращений псковичей к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову отработано за пять лет. Об этом глава региона заявил, выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, передаёт корреспондент ПАИ.

«Проводится фундаментальная перезагрузка работы органов государственной власти в сторону открытости и прозрачности. Прежде всего, я говорю об обращениях граждан. С 2018 года их количество выросло почти в четыре раза», – сказал Михаил Ведерников. 

По его словам, за весь 2018 год в письменном и электронном виде в тогда ещё администрацию Псковской области в общей сложности поступило порядка семи тысяч обращений. За первый квартал 2023 года – свыше восьми тысяч. Глава региона подчеркнул, что люди видят, что это работает, и выходят на диалог с властью.

Всего через сайт губернатора, соцсети, платформу обратной связи на «Госуслугах» за пять лет получено и отработано почти 170 тысяч обращений. 

Глава региона подчеркнул, что это одно из приоритетных направлений, поэтому уделяется особое внимание повышению качества работы с обращениями. С прошлого года регулярно проводятся серии семинаров по этой теме для госслужащих, где Михаил Ведерников принимает участие и делится опытом, который он приобрел ещё в администрации президента.

«Мы делаем всё, чтобы люди чувствовали нашу сопричастность, честность, открытость и искреннее желание решить их вопросы», - заключил Михаил Ведерников.

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Отчёт губернатора Михаила Ведерникова о работе правительства Псковской области. СТЕНОГРАММА

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