Началась 22-я сессия Псковского областного Собрания

11:03, 01 июня 2023, ПАИ

Началась 22-я сессия Псковского областного Собрания депутатов VII созыва. Об этом сообщает корреспондент ПАИ с сессии регионального парламента 1 июня.

Сессия начнётся с отчёта о деятельности правительства региона в минувшем году – перед депутатами выступит губернатор Михаил Ведерников.

Повестка заседания включает 16 вопросов. Вслед за отчётом Собрание рассмотрит предложенные правительством изменения в законы о мерах поддержки инновационной деятельности и применении инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций, поправки в законодательство, регламентирующее предоставление земельных участков многодетным семьям. Новые изменения разработаны для отраслевых систем оплаты труда и в вопросах гарантий равенства политических партий при освещении деятельности в радио- и телеэфире. Также депутатам предстоит заслушать два доклада – уполномоченный по правам ребёнка Наталия Соколова представит информацию о работе в 2022 году, председатель комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Николай Романов сообщит о ходе и реализации аграрной политики за этот же период.

Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте регионального парламента. За текстовой трансляцией следите на сайте Псковского агентства информации и в Telegram-канале ПАИ.