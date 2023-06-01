Псковичи могут оформить благотворительную подписку на газеты и журналы для детей
Псковичи могут оформить благотворительную подписку на газеты и журналы для детей, сообщили ПАИ в УФПС по Псковской области.
Благотворительная акция «Почты России» «Дерево добра» помогает сделать жизнь детей, оставшихся без попечения родителей, более интересной и увлекательной. Стать её участником и оформить подписку к празднику могут частные лица и организации.
Более десяти социальных учреждений для детей-сирот в Псковской области получают благотворительную подписку на популярные газеты и журналы для разных возрастов.
За прошлый год для социальных детских учреждений Псковской области клиенты почты выписали более 3 500 печатных изданий. С начала года подписку уже оформили на более чем 1 500 детских газет и журналов.
Наибольшей популярностью среди детских и молодёжных газет и журналов пользуются обучающие издания. Один из самых популярных — детский журнал «Тридевятое царство», который помогает малышам учиться и развиваться через игру, творчество и узнавать занимательные факты из разных сфер жизни.
«Программа «Дерево добра» — это простой и доступный способ оказать содействие в воспитании детей, которые остались без попечения родителей. Эти дети — наше будущее. И важно сейчас, на этапе их развития, максимально заложить доброе отношение к жизни», — отметила руководитель отдела подписки УФПС Псковской области Валерия Егорова.
Волонтёры «Почты России» посещают детские дома, которые получают ежемесячно подписные издания. Вместе с ребятами они разгадывают сканворды, разукрашивают, читают журнальные заметки. Дети с интересом ждут каждый месяц следующие выпуски полюбившейся периодики.
Оформить подписку можно онлайн на сайте или в мобильном приложении «Почты России». Для этого нужно выбрать регион, указать Ф.И.О. и адрес получателя или учреждения, выбрать печатное издание из списка и оплатить подписку. Также оформить благотворительную подписку можно в почтовом отделении или у почтальона.