Псковичи могут оформить благотворительную подписку на газеты и журналы для детей

07:24, 01 июня 2023, ПАИ

Псковичи могут оформить благотворительную подписку на газеты и журналы для детей, сообщили ПАИ в УФПС по Псковской области.

Благотворительная акция «Почты России» «Дерево добра» помогает сделать жизнь детей, оставшихся без попечения родителей, более интересной и увлекательной. Стать её участником и оформить подписку к празднику могут частные лица и организации.

Более десяти социальных учреждений для детей-сирот в Псковской области получают благотворительную подписку на популярные газеты и журналы для разных возрастов.

За прошлый год для социальных детских учреждений Псковской области клиенты почты выписали более 3 500 печатных изданий. С начала года подписку уже оформили на более чем 1 500 детских газет и журналов.

Наибольшей популярностью среди детских и молодёжных газет и журналов пользуются обучающие издания. Один из самых популярных — детский журнал «Тридевятое царство», который помогает малышам учиться и развиваться через игру, творчество и узнавать занимательные факты из разных сфер жизни.

«Программа «Дерево добра» — это простой и доступный способ оказать содействие в воспитании детей, которые остались без попечения родителей. Эти дети — наше будущее. И важно сейчас, на этапе их развития, максимально заложить доброе отношение к жизни», — отметила руководитель отдела подписки УФПС Псковской области Валерия Егорова.

Волонтёры «Почты России» посещают детские дома, которые получают ежемесячно подписные издания. Вместе с ребятами они разгадывают сканворды, разукрашивают, читают журнальные заметки. Дети с интересом ждут каждый месяц следующие выпуски полюбившейся периодики.

Оформить подписку можно онлайн на сайте или в мобильном приложении «Почты России». Для этого нужно выбрать регион, указать Ф.И.О. и адрес получателя или учреждения, выбрать печатное издание из списка и оплатить подписку. Также оформить благотворительную подписку можно в почтовом отделении или у почтальона.