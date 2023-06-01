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Культура

Почти 3 млрд рублей инвестировано в развитие историко-культурного наследия Псковской области

В общей сложности за годы работы АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове» в восстановление и развитие историко-культурного наследия Псковской области инвестировано почти три миллиарда рублей, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото из телеграм-канала «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)»

Михаил Ведерников отметил, что в четвёртом отчёте (о работе в 2020 году) он впервые затронул тему деятельности АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

«На первом этапе не все понимали уровень и масштаб новой организации», - подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников уточнил, что сегодня в зоне ответственности АНО находится уже почти 70 объектов. Противоаварийные и реставрационные работы выполнены на семи из них, ещё на 12 будут закончены в этом году.

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