Почти 3 млрд рублей инвестировано в развитие историко-культурного наследия Псковской области

11:55, 01 июня 2023, ПАИ

В общей сложности за годы работы АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове» в восстановление и развитие историко-культурного наследия Псковской области инвестировано почти три миллиарда рублей, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, передаёт корреспондент ПАИ.

Михаил Ведерников отметил, что в четвёртом отчёте (о работе в 2020 году) он впервые затронул тему деятельности АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

«На первом этапе не все понимали уровень и масштаб новой организации», - подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников уточнил, что сегодня в зоне ответственности АНО находится уже почти 70 объектов. Противоаварийные и реставрационные работы выполнены на семи из них, ещё на 12 будут закончены в этом году.