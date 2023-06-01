Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Строительство инфраструктуры в сфере образования стало самым результативным итогом года в Псковской области

Строительство инфраструктуры в сфере образования стало самым результативным итогом 2022 года в Псковской области. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, передаёт корреспондент ПАИ.

В частности, в 2022 году введены в эксплуатацию две школы: на 800 мест в Великих Луках и на 825 в Пскове; в процессе ещё две школы в Пскове, и по одной – в Гдове и Себеже; началась модернизация учреждений приграничных территорий: в Печорах, Кузнецовке, Линово и Смуравьёво-2; проведён капремонт 33-х школ на общую сумму 1,5 млрд рублей; созданы 30 центров естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» в малых населённых пунктах.

Михаил Ведерников подчеркнул, что одним из самых значимых событий прошлого года стало открытие Центра поддержки одаренных детей «Вега», который создан по модели «Сириуса».

В центре открыты лаборатории с уникальным для Псковской области оборудованием, обустроен кампус для проживания. Дети со всего региона обучаются на профильных сменах по робототехнике, медицине, математике, иностранным языкам, химии и биологии.

«В целом мы продолжаем создавать в Псковской области такую инфраструктуру образования, которая даст нашим детям и конкурентные навыки, и крепкий мировоззренческий фундамент», – заключил губернатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 июня 2023

Александр Котов – об отчёте губернатора: Меня впечатляют результаты работы
01 июня 2023

В салонах «МегаФона» можно будет оформить вклад или кредит
01 июня 2023

Цветы высадили в псковском парке в День защиты детей
01 июня 2023

Псковские следователи поздравили детей с праздником
01 июня 2023

Александр Братчиков – об отчёте губернатора: Мы видим, как вырос бюджет за последние пять лет
01 июня 2023

Внимание губернатора и его команды направлено на социальную сферу – Игорь Дитрих

01 июня 2023

Сотрудники «Экопрома» собрали пластиковые крышечки для покупки реабилитационной техники детям
01 июня 2023

Отчёт губернатора Михаила Ведерникова о работе правительства Псковской области. СТЕНОГРАММА

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...