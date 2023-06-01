Строительство инфраструктуры в сфере образования стало самым результативным итогом года в Псковской области

12:48, 01 июня 2023, ПАИ

Строительство инфраструктуры в сфере образования стало самым результативным итогом 2022 года в Псковской области. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, передаёт корреспондент ПАИ.

В частности, в 2022 году введены в эксплуатацию две школы: на 800 мест в Великих Луках и на 825 в Пскове; в процессе ещё две школы в Пскове, и по одной – в Гдове и Себеже; началась модернизация учреждений приграничных территорий: в Печорах, Кузнецовке, Линово и Смуравьёво-2; проведён капремонт 33-х школ на общую сумму 1,5 млрд рублей; созданы 30 центров естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» в малых населённых пунктах.

Михаил Ведерников подчеркнул, что одним из самых значимых событий прошлого года стало открытие Центра поддержки одаренных детей «Вега», который создан по модели «Сириуса».

В центре открыты лаборатории с уникальным для Псковской области оборудованием, обустроен кампус для проживания. Дети со всего региона обучаются на профильных сменах по робототехнике, медицине, математике, иностранным языкам, химии и биологии.

«В целом мы продолжаем создавать в Псковской области такую инфраструктуру образования, которая даст нашим детям и конкурентные навыки, и крепкий мировоззренческий фундамент», – заключил губернатор.