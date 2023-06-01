В Госдуме предложили крупно штрафовать известных людей за мат

11:41, 01 июня 2023, ПАИ

Известных лиц за публичную ругань матом следует штрафовать на сумму не менее 1 миллиона рублей, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

«Считаю, что для известных лиц штраф за публичную ругань матом должен составлять не менее 1 миллиона рублей», — сказал Хамзаев, передает РИА Новости.

Он отметил, что сейчас ответственность фактически несут платформы и администрации соцсетей. По его словам, «все заканчивается в лучшем случае блокировкой отдельных пользователей». При этом Хамзаев отметил, что блогеры продолжают ругаться матом.

Хамзаев подчеркнул, что дети должны быть ограждены «от сквернословия и обильной пропаганды мата, которая сегодня льётся из каждого утюга».