В Госдуме предложили крупно штрафовать известных людей за мат
Известных лиц за публичную ругань матом следует штрафовать на сумму не менее 1 миллиона рублей, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.
«Считаю, что для известных лиц штраф за публичную ругань матом должен составлять не менее 1 миллиона рублей», — сказал Хамзаев, передает РИА Новости.
Он отметил, что сейчас ответственность фактически несут платформы и администрации соцсетей. По его словам, «все заканчивается в лучшем случае блокировкой отдельных пользователей». При этом Хамзаев отметил, что блогеры продолжают ругаться матом.
Хамзаев подчеркнул, что дети должны быть ограждены «от сквернословия и обильной пропаганды мата, которая сегодня льётся из каждого утюга».
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