Слёт отличников прошёл в Новоржевском районе
Традиционный слёт отличников школ Новоржевского района прошёл сегодня в рамках празднования Дня защиты детей, пишет газета «Земля Новоржевская».
В зрительном зале районного Дома культуры собрались учащиеся, их родители, классные руководители, а также ребята, посещающие оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, который начал работать 1 июня.
Всего в этом году только на пятёрки закончили обучение 37 учащихся школ района. Большинство из них – учащиеся Новоржевской школы.
Каждый отличник получил в подарок книгу и небольшой презент.
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