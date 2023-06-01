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Общество

Слёт отличников прошёл в Новоржевском районе

Традиционный слёт отличников школ Новоржевского района прошёл сегодня в рамках празднования Дня защиты детей, пишет газета «Земля Новоржевская».

Фото: здесь и далее газета «Земля новоржевская»

В зрительном зале районного Дома культуры собрались учащиеся, их родители, классные руководители, а также ребята, посещающие оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, который начал работать 1 июня.

Всего в этом году только на пятёрки закончили обучение 37 учащихся школ района. Большинство из них – учащиеся Новоржевской школы. 

Каждый отличник получил в подарок книгу и небольшой презент.

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