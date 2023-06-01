Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Фонд «Защитники Отечества» в Пскове принял первых посетителей

Псковский региональный филиал Государственного фонда поддержки ветеранов специальной военной операции «Защитники Отечества» начал прием посетителей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото ПАИ

1 июня сотрудники рассмотрели первые обращения. Ветераны войн и члены их семей звонят и приходят, чтобы проконсультироваться по вопросам получения мер поддержки и оказания помощи в сложной жизненной ситуации.

«Первыми к нам обратились родители бойца из Невельского района, погибшего при исполнении воинского долга, — рассказала руководитель филиала Надежда Васильева, — Мы внимательно их выслушали и с высокой степенью ответственности подойдем к решению озвученных проблем».

Также в этот день сотрудники реготделении фонда «Защитники Отечества» организовали небольшой праздник для детей ветеранов спецоперации разного возраста по случаю Дня защиты детей. Волонтеры провели различные активности (аквагрим, игры и чаепитие), партнеры фонда — псковские предприниматели — порадовали ребят подарками.

«Знайте, вы под надежной защитой своих близких, своих отцов, братьев, которые сейчас защищают свою Родину, и всех, кто рядом: от органов власти до жителей региона», — отметила присутствовавшая на мероприятии первый вице-губернатор Вера Емельянова.

Руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества, жена военнослужащего Мария Филонова отметила, что фонд с первых дней существования стал не только удобной многофункциональной площадкой для решения важных жизненных вопросов ветеранов СВО, но и для организации теплых встреч вроде сегодняшнего детского праздника: «Когда мужчина участвует в спецоперации и женщина остается одна, самое главное - ее поддержать, не оставить семью наедине со своими проблемами в будние дни и разделить с ней радость происходящих событий. Для этого в фонде работают неравнодушные люди, специалисты разных профилей, есть возможность оставить здесь ребенка на время решения важных вопросов».

В рамках патриотической акции «Мой папа — герой» в филиале фонда прошла выставка детских рисунков, организованная фондом «Защитники Отечества» совместно с Комитетом семей воинов Отечества. Дети изобразили своих отцов, старших братьев или матерей, а также нарисовали картины, посвященные российской природе и любви к Родине. В рамках акции «Привет с фронта!» ребята написали письма и открытки со словами поддержки для бойцов, а также посмотрели записи ответных видеообращений участников СВО на письма, отправленные ранее.

Напомним, реготделение государственного фонда «Защитники Отечества» находится в Пскове по адресу: улица Льва Толстого, дом 31а. Он создан в максимально короткие сроки по поручению президента РФ Владимира Путина и при поддержке губернатора Михаила Ведерникова и правительства Псковской области.

Фонд будет работать в режиме одного окна. Его основная задача — максимально оперативно и в полном объеме оказывать всю необходимую помощь и меры поддержки ветеранам боевых действий и их семьям.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 июня 2023

Пациентов Детской областной больницы поздравили депутаты и общественники
01 июня 2023

Ремонт трассы «Великие Луки – Усвяты» завершится в июле
01 июня 2023

Эксгумацию узников концлагеря в Псковской области провели следователи по делу о геноциде
01 июня 2023

Более 470 детей в Псковской области получили высокотехнологичную медицинскую помощь

01 июня 2023

Церковь Псково-Печерского монастыря станет участником фестиваля «Архитектурное наследие»
01 июня 2023

Артисты Великолукского театра выступят на фестивале в Магнитогорске
01 июня 2023

Слёт отличников прошёл в Новоржевском районе
01 июня 2023

Фонд «Защитники Отечества» в Пскове принял первых посетителей

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...