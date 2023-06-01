Наталья Юрченко: Я вижу, как меняется Псковская область

16:40, 01 июня 2023, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы, директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко прокомментировала отчёт губернатора региона Михаила Ведерникова, с которым он выступил сегодня, 1 июня, на 22-й сессии Псковского областного Собрания, пишет «Псковская правда».

«Губернатор Михаил Ведерников сегодня в своём отчете произнёс важную фразу: «Псковский рывок». И действительно: я, как житель Пскова и как депутат, вижу, насколько меняется наша область. Михаил Юрьевич также отметил, что очень часто в последние годы у нас в регионе звучит слово «впервые». Впервые бюджет достиг уровня 61 миллиард рублей. Впервые нацпроекты исполняются на 99 %», – отметила Наталья Юрченко.

Она также перечислила те изменения, которые произошли или запланированы на территории одномандатного округа № 8, который она представляет в гордуме Пскова. «По своему округу я хорошо вижу движение вперёд. В прошлом году были отремонтированы два двора в рамках проекта «Комфортная среда», установлены две детские площадки», – подчеркнула депутат.

Помимо этого, Наталья Юрченко остановилась на ситуации с ремонтом дорог в округе: «Отремонтирована улица Коммунальная, Рижский проспект, улица Юбилейная, в планах – третья очередь улицы Кузбасской Дивизии».

«Михаил Юрьевич отметил, что в регионе идёт активное строительство школ, – добавила депутат. – У нас в округе сейчас возводится новая школа на 525 мест. 4-й лицей в 2024 году становится на капремонт. А в здании, в котором предполагалось открыть музей «Россия – моя история», появится Центр для одаренных детей».

По её словам, «для нашего округа это огромные перспективы развития. Потому что вокруг обязательно будут дороги, благоустройство». «Понятно, что есть проблемы и сложности, но они двигают нас вперёд. Развитие идёт очень динамично. Хочу сказать искренние слова благодарности губернатору за активнейшую работу в регионе и пожелать успехов на этом тяжёлом поприще», – заключила Наталья Юрченко.