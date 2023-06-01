Александр Козловский: Регион за последние пять лет совершил мощный рывок в развитии

20:02, 01 июня 2023, ПАИ

Депутат Государственной Думы Александр Козловский высказался об итоговом отчёте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Мнением депутат поделился на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Наш регион за последние пять лет совершил мощный рывок в развитии. Он был сделан командой единомышленников во главе с сильным губернатором Михаилом Юрьевичем Ведерниковым», — сообщил Александр Козловский.

Козловский отметил, что за время работы губернатора запущены первые «Ласточки», налажено авиасообщение с Москвой, растёт доходная часть регионального бюджета, возрождаются объекты культурного наследия, стартовала масштабная программа газификации районов, отличными темпами развивается тосовское движение, капитально отремонтированы уже 33 школы во всём регионе (на очереди ещё 10 школ), строятся и новые школы.

«Достойно справляется Псковщина и с непростыми вызовами времени — с пандемией коронавируса и поддержкой СВО. Не буду повторять цифры. Вся эта работа на виду», — отметил депутат Госдумы.

По мнению Козловского, всё это благодаря неформальному и неравнодушному походу Михаила Юрьевича к решению вопросов. «Более того, он сумел заручиться поддержкой федерального центра и лично Владимира Владимировича Путина. Это крепкий фундамент для будущего нашего региона», — подчеркнул депутат.

Также Александр Козловский выделил ещё одно достижение губернатора и его команды: «Михаил Юрьевич и «Единая Россия» — одна сильная и крепкая команда, которая нацелена на работу в интересах каждого жителя Псковской области. Это не просто слова — это задача, которую мы решаем каждый день вместе с губернатором», — подытожил депутат.

