Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Александр Козловский: Регион за последние пять лет совершил мощный рывок в развитии

Депутат Государственной Думы Александр Козловский высказался об итоговом отчёте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Мнением депутат поделился на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото пресс-службы правительства региона

«Наш регион за последние пять лет совершил мощный рывок в развитии. Он был сделан командой единомышленников во главе с сильным губернатором Михаилом Юрьевичем Ведерниковым», — сообщил Александр Козловский.

Козловский отметил, что за время работы губернатора запущены первые «Ласточки», налажено авиасообщение с Москвой, растёт доходная часть регионального бюджета, возрождаются объекты культурного наследия, стартовала масштабная программа газификации районов, отличными темпами развивается тосовское движение, капитально отремонтированы уже 33 школы во всём регионе (на очереди ещё 10 школ), строятся и новые школы.

«Достойно справляется Псковщина и с непростыми вызовами времени — с пандемией коронавируса и поддержкой СВО. Не буду повторять цифры. Вся эта работа на виду», — отметил депутат Госдумы.

По мнению Козловского, всё это благодаря неформальному и неравнодушному походу Михаила Юрьевича к решению вопросов. «Более того, он сумел заручиться поддержкой федерального центра и лично Владимира Владимировича Путина. Это крепкий фундамент для будущего нашего региона», — подчеркнул депутат.

Также Александр Козловский выделил ещё одно достижение губернатора и его команды: «Михаил Юрьевич и «Единая Россия» — одна сильная и крепкая команда, которая нацелена на работу в интересах каждого жителя Псковской области. Это не просто слова — это задача, которую мы решаем каждый день вместе с губернатором», — подытожил депутат.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 июня 2023

Глава Локнянского района Нина Степанова: Губернатор рассказал о сложностях за период работы в регионе

01 июня 2023

Виталий Соловьёв: Новосокольническому району одному из первых присвоено высокое звание
01 июня 2023

Глава Струго-Красненского района отметил важность разработки микробрендов муниципалитетов области

01 июня 2023

Глава Островского района поблагодарил Михаила Ведерникова за помощь в развитии района

01 июня 2023

Елена Даньшова: По итогам работы губернатора самой результативной сферой в области является образование
01 июня 2023

Армен Мнацаканян: Национальные проекты под руководством губернатора отработаны практически на 100 %
01 июня 2023

Наталья Фёдорова – о работе губернатора: Очень многое зависит от сильного лидера
01 июня 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ Отчёт псковского губернатора о работе областного правительства

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...