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Общество

Праздничная программа для детей прошла в Себеже

Сегодня Себежская центральная районная библиотека имени И. А. Бунина и Себежская детская школа искусств провели для детей праздничную программу «Вон оно какое, наше лето…», сообщила газета редакции «Призыв».

Фото газеты «Призыв»

Для ребят были подготовлены викторины и игры, выступления солистов образцового художественного коллектива детской эстрадной группы «Маленькая компания» Себежской ДШИ — Жени Жуковой, Мирославы Дорошенко, Киры Ильиной, Маши и Сони Лепиных, Марианны Ершовой и Милены Ефимовой. Музыкальные композиции в исполнении юных артистов никого не оставили равнодушными.

В Лебяжьем сквере также в этот день проходил пленэр учащихся художественного отделения ДШИ, на котором юные художники запечатлели красоту первого дня лета.

Дети получили массу радостных эмоций. Этот праздник стал позитивным началом долгожданного летнего отдыха. Ведущие праздника пожелали всем детям хорошего настроения, мира, добра и весёлых летних каникул.

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