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Культура

Шествие кукол-великанов можно будет увидеть сегодня в Пскове

Показательными выступлениями театров Москвы и Санкт-Петербурга открываются сегодня Дни пушкинской поэзии и русской культуры, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото: из Telegram-канала Бориса Елкина

Основные мероприятия пройдут 3 июня на праздничной поляне в Михайловском, но и Псков 2-4 июня станет площадкой для перформансов. 

«Сегодня в 17:00 на улицу Пушкина выйдут куклы-великаны, странные существа, герои пушкинских сказок и барабанщики. 4 июня в 11:00 в ресторане Eaters гостей ждут на поэтическом завтраке. Поэты со всей России исполнят свои лучшие произведения», — рассказал глава города. 
 
В 18:00 в Зеленом театре Государственный театр танца «Казаки России» из Липецка покажет вокально-хореографический спектакль «Казаки в Париже». 
 
6 июня, в Пушкинский день России, в Летнем саду состоится церемония возложения цветов к памятнику Пушкину и няне в честь 224-й годовщины со дня рождения поэта. 
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