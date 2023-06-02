Шествие кукол-великанов можно будет увидеть сегодня в Пскове

08:02, 02 июня 2023, ПАИ

Показательными выступлениями театров Москвы и Санкт-Петербурга открываются сегодня Дни пушкинской поэзии и русской культуры, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Основные мероприятия пройдут 3 июня на праздничной поляне в Михайловском, но и Псков 2-4 июня станет площадкой для перформансов.

«Сегодня в 17:00 на улицу Пушкина выйдут куклы-великаны, странные существа, герои пушкинских сказок и барабанщики. 4 июня в 11:00 в ресторане Eaters гостей ждут на поэтическом завтраке. Поэты со всей России исполнят свои лучшие произведения», — рассказал глава города.

В 18:00 в Зеленом театре Государственный театр танца «Казаки России» из Липецка покажет вокально-хореографический спектакль «Казаки в Париже».

6 июня, в Пушкинский день России, в Летнем саду состоится церемония возложения цветов к памятнику Пушкину и няне в честь 224-й годовщины со дня рождения поэта.