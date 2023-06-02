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Политика

Поездку псковичей на форум «Машук» обсуждают в медиацентре ПАИ

Брифинг, посвящённый итогам поездки псковичей на всероссийский экспертный форум «Машук», проходит в медиацентре ПАИ.

О мероприятии расскажут руководитель организации «Экспертный клуб: Псковский регион» Илья Стрелков и председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева.

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