Поездку псковичей на форум «Машук» обсуждают в медиацентре ПАИ
Брифинг, посвящённый итогам поездки псковичей на всероссийский экспертный форум «Машук», проходит в медиацентре ПАИ.
О мероприятии расскажут руководитель организации «Экспертный клуб: Псковский регион» Илья Стрелков и председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева.
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