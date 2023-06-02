Псковская компания получила аванс за капремонт домов и не начала работы

10:56, 02 июня 2023, ПАИ

ООО «Центр строительства и реставрации» заключило договор на ремонт многоквартирных домов в Псковской области, но к работам так и не приступило. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области.

«Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области обратился с исковым заявлением к ООО «Центр строительства и реставрации» о взыскании 2 180 700 рублей 6 копеек неосновательно приобретенных денежных средств в виде аванса за невыполненные работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов», – отметили в пресс-службе суда.

Там рассказали, что подрядчик должен был осуществить капитальный ремонт многоквартирных домов на улице Народной, 57 в Пскове и в доме № 138 в деревне Череха Псковского района. Цена договора составила 7 269 000 рублей. В соответствии с условиями договора заказчик оплатил подрядчику аванс в размере 30 % в сумме 2 180 700 рублей 6 копеек.

Однако подрядчик к выполнению работ не приступил, работы по всем объектам не выполнил, в связи с чем заказчик в одностороннем порядке принял решение о расторжении договора. Суд, изучив все документы, удовлетворил требование о взыскании неотработанного аванса в полном объёме.