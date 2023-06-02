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Общество

Гоша Куценко приехал на Дни пушкинской поэзии в Псковскую область

Актёр Гоша Куценко приехал на два дня в Псковскую область на Дни пушкинской поэзии и русской культуры. Рассказал он в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Приехал сегодня с утра, чтобы уже завтра с утра поехали на поляну и прямо там ранние мероприятия, поэтому я решил сбежать из Москвы. Хотел дочку привезти, но мне не удалось, она уезжает в лагерь. Хотел ей Псков показать, но может через месяц на фестиваль «Западные ворота» привезу», – сказал он.

Гоша Куценко отметил, что впервые посетит Дни пушкинской поэзии и русской культуры. «Я жду, что меня посетят какие-то мысли по поводу следующего года, потому что прошлый год был театрализованным, в этот раз речь зайдёт о музеях, а следующий мы хотим посветить кинематографу, и возможно привезу съемочную группу, и завтра будем придумывать какую сцену мы можем снять с участием всей массовки. Мы придумаем какую-то сцену, может напишем или найдём из существующей литературы и снимем», – отметил Гоша Куценко.

Он уточнил, что в следующем году хочет, чтобы массовкой стали все участники Пушкинского праздника.

Напомним, что Дни пушкинской поэзии и русской культуры проходят в Псковской области с 2 по 4 июня. 

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