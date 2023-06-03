Дожди и до +17 градусов прогнозируют в Псковской области 4 июня

11:52, 03 июня 2023, ПАИ

Дожди и до +17 градусов прогнозируют в Псковской области 4 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

В регионе ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днём пройдут небольшие дожди, местами умеренные.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 6–11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от 0 до +5 градусов, местами ожидаются заморозки до -2 градусов. Днём температура будет от +12 до +17 градусов.

Атмосферное давление прогнозируют ниже нормы.