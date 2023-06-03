Гоша Куценко и Евгений Князев прочитали стихотворения Пушкина гостям в Михайловском
Российские актёры Евгений Князев и Гоша Куценко прочитали гостям Дней пушкинской поэзии и русской культуры стихотворения Александра Пушкина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ТКД по региону.
Там отметили, что актёры «устроили неожиданный перформанс».
«Неожиданно и очень ярко прозвучал голос Евгения Князева! Зрители искупали актёра в громких овациях! «У Лукоморья дуб зеленый…» Зрители хором вторили Гоше Куценко знакомые каждому строки из отрывка поэмы «Руслан и Людмила», – отметили в ТКД.
Напомним, Дни пушкинской поэзии и русской культуры проходят в Псковской области с 2 по 4 июня. Они открылись вчера в Пскове показательными выступлениями театров Москвы и Санкт-Петербурга.
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