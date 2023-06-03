Гоша Куценко и Евгений Князев прочитали стихотворения Пушкина гостям в Михайловском

22:47, 03 июня 2023, ПАИ

Российские актёры Евгений Князев и Гоша Куценко прочитали гостям Дней пушкинской поэзии и русской культуры стихотворения Александра Пушкина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ТКД по региону.

Там отметили, что актёры «устроили неожиданный перформанс».

«Неожиданно и очень ярко прозвучал голос Евгения Князева! Зрители искупали актёра в громких овациях! «У Лукоморья дуб зеленый…» Зрители хором вторили Гоше Куценко знакомые каждому строки из отрывка поэмы «Руслан и Людмила», – отметили в ТКД.

Напомним, Дни пушкинской поэзии и русской культуры проходят в Псковской области с 2 по 4 июня. Они открылись вчера в Пскове показательными выступлениями театров Москвы и Санкт-Петербурга.