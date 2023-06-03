Коммунальные службы продолжают благоустраивать территорию Великих Лук

21:20, 03 июня 2023, ПАИ

Коммунальные предприятия Великих Лук продолжают заниматься благоустройством города. Об этом ПАИ сообщили в администрации Великих Лук.

Муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» выполнило увлажнение дорожного полотна на улицах Пионерской, Первомайской, Пушкина, К. Либкнехта, Некрасова, на путепроводе, на проспекте Октябрьском и Набережной А. Матросова; механическую очистку дорожного полотна на улицах Некрасова, Рабочей, Дьяконова и ручную уборку тротуаров на улицах Л. Чайкиной, Рыбацкой и на Набережной А. Матросова.

Основные силы муниципального предприятия «Зеленхоз» были направлены на вывоз мусора с территории городских кладбищ. Помимо этого, продолжилась уборка ранее скошенной травы в Петровском парке. Также сотрудники предприятия вывезли мешки с ранее собранным мусором на улице Полиграфистов, произвели скос травы у автовокзала и убрали мусор с территории парковки за ТЦ «Рубин» после ярмарки выходного дня.