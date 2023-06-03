Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Коммунальные службы продолжают благоустраивать территорию Великих Лук

Коммунальные предприятия Великих Лук продолжают заниматься благоустройством города. Об этом ПАИ сообщили в администрации Великих Лук.

Фото здесь и далее: Администрация Великих Лук

Муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» выполнило увлажнение дорожного полотна на улицах Пионерской, Первомайской, Пушкина, К. Либкнехта, Некрасова, на путепроводе, на проспекте Октябрьском и Набережной А. Матросова; механическую очистку дорожного полотна на улицах Некрасова, Рабочей, Дьяконова и ручную уборку тротуаров на улицах Л. Чайкиной, Рыбацкой и на Набережной А. Матросова.

Основные силы муниципального предприятия «Зеленхоз» были направлены на вывоз мусора с территории городских кладбищ. Помимо этого, продолжилась уборка ранее скошенной травы в Петровском парке. Также сотрудники предприятия вывезли мешки с ранее собранным мусором на улице Полиграфистов, произвели скос травы у автовокзала и убрали мусор с территории парковки за ТЦ «Рубин» после ярмарки выходного дня.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 июня 2023

Псковский врач приняла участие в конференции по неврологии в Петрозаводске
03 июня 2023

Итоги всероссийского проекта по развитию школьных театров подвели в Псковской области

03 июня 2023

Коммунальные службы продолжают благоустраивать территорию Великих Лук
03 июня 2023

Псковские медики заняли второе место на межрегиональном конкурсе профмастерства
03 июня 2023

В псковском «Лофте» прошло восьмое мероприятие литературного проекта «Букбар»
03 июня 2023

Более 170 человек покусали клещи в Псковской области за неделю
03 июня 2023

Аномальную жару до +36 градусов прогнозируют в девяти регионах России
03 июня 2023

Группа «Сироткин» выступает на Днях пушкинской поэзии

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...