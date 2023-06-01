ФОТОРЕПОРТАЖ Круглый стол о развитии в России школьных театров

Подведение итогов Всероссийского проекта «Школьная классика» прошло в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры в Михайловском 3 июня. На круглом столе присутствовали начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков, начальник департамента проектов и программ в сфере воспитания детей и юношества Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Ирина Плещева, министр просвещения Сергей Кравцов, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, митрополит Псковский и Порховский Тихон, председатель правления Российского движения детей и молодёжи Григорий Гуров, ректор Театрального института имени Б. Щукина, народный артист Российской Федерации Евгений Князев, директор ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» Александр Кудряшов, а также советники директоров по воспитанию, руководители коллективов – финалистов проекта «Школьная классика» и педагоги-руководители школьных театров.